Акинфеев рассказал о серьёзных проблемах с коленом

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своих серьёзных проблемах с коленом. По словам 38-летнего футболиста, из-за этих проблем у него нет нормальной жизни.

«Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена и жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом – обязательно в зал. И так каждый день. Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа», - цитирует Акинфеева Sport24.

Акинфеев добавил, что после нагрузок проходит восстановительные процедуры, однако боль в колене не исчезает. Капитан ЦСКА признался, что иногда ему «хочется дать пинка», когда журналисты пишут чушь о пропуске им тренировок.

Также Акинфеев сообщил, что до конца не может согнуть левую ногу, поэтому в каких-то эпизодах на поле не может перевалиться влево, чтобы отразить добивание. По словам Акинфеева, ему с каждым годом сложнее делать резкие движения, ведь хрящей нет, и кости бьются друг о друга.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Ростова».