Бубнов предсказал точный счёт матча «Химки» - «Краснодар»

В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» на домашнем стадионе примут «Краснодар». Прогнозом на это противостояние поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. «Химки» в этой встрече будут явными аутсайдерами. «Краснодару» нельзя терять очки, дальше команду ждёт тяжёлый календарь. Но легко «быкам» в гостях точно не будет», - передает слова Бубнова Sportbox.

После 15 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 37 баллов и лидирует в турнирной таблице. Что касается подмосковного коллектива, то команда с 12 очками располагается на 13-й позиции в Премьер-лиге.