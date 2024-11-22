Дивеев оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, остаётся ли команда в чемпионской гонке.

— Мы играем каждый матч на победу. А уже после 30‑го тура мы будем смотреть, какое место мы заняли, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

По итогам первого круга Российской премьер-лиги ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице. В 15 турах «армейцы» добыли 27 очков.

Стоит отметить, что подопечные Марко Николича входят в тройку лучших по количеству пропущенных голов (10). Меньше только у «Краснодара» (7) и «Зенита» (7).

Последний раз ЦСКА становился чемпионом в сезоне-2015/16.