Карпин объяснил, почему не зовёт Дзюбу в сборную России

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о центральном форварде тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. По словам специалиста, в национальной команде есть футболисты сильнее 36-летнего бомбардира.

«Дзюбу не рассматриваю в силу возраста, есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Дзюба не сыграл ни одного поединка за национальную команду после назначения Карпина. В ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. Подопечные Карпина одержали разгромные победы над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).