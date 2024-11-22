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Карпин объяснил, почему не зовёт Дзюбу в сборную России

22 Ноября 2024 • 14:39 Комментировать

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о центральном форварде тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. По словам специалиста, в национальной команде есть футболисты сильнее 36-летнего бомбардира.

«Дзюбу не рассматриваю в силу возраста, есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Дзюба не сыграл ни одного поединка за национальную команду после назначения Карпина. В ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. Подопечные Карпина одержали разгромные победы над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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