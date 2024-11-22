Аршавин: «У «Зенита» есть все предпосылки быть первым к зиме»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался насчет перспектив «сине-бело-голубых» во втором круге Российской премьер-лиги.
«Зениту» в оставшейся части сезона будет непросто. Но надеюсь, что к зиме команда подойдёт на первом месте. Есть все предпосылки, судя по календарю. По весне - посмотрим», - передает слова Аршавина «Чемпионат».
После 15 туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В ближайшем поединке «Зенит» на выезде сыграет против «Оренбурга».
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