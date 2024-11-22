Аленичев: «Хочу, чтобы Глушенков вылечился и феерил лет пять»

Победитель Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

Специалист заявил, что сейчас в РПЛ практически некого выделить из российских игроков. Можно сказать о Глушенкове, но он только полгода поиграл на высоком уровне в «Локомотиве» и немного в «Зените», после чего получил травму, отметил Аленичев.

— Хочу, чтобы он вылечился и феерил лет пять. А лучше годик в России, а потом в Европу, — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Глушенков появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и сделал один ассист.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 16 миллионов евро.