Севикян: «В «Локомотиве» все хотят большего»

Вингер «Локомотива» Эдгар Севикян поделился комментарием о результатах команды в первом круге Российской премьер-лиги.

«Конечно, мы находимся высоко. Боремся за призовые места. Но мы хотим большего, будем работать и готовиться к следующим матчам. В команде все довольны, но хотят большего», — приводит слова Севикяна «Матч ТВ».

По итогам первого круга чемпионата России «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Завтра, 23 ноября, подопечные Михаила Галактионова встретятся на выезде со «Спартаком». Начало матча запланировано на 18:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.