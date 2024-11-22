Балахнин высказался о возможном трансфере Глебова из «Ростова» в «Спартак»

Российский тренер Сергей Балахнин, работавший в «Ростове», высказался о возможном переходе полузащитника дончан Данила Глебова в «Спартак».

Ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин заявил, что по-тренерски расстроится уходу Глебова, но как человек будет рад за него.

По мнению Балахнина, переход в топ-клуб станет серьезным шагом вперед в карьере Глебова, но Карпин понимает, что у него нет другого такого игрока.

«Дело не в том, что Глебов пересидел в «Ростове», а в востребованности. Если бы «Спартаку» нужен был Данил, они бы нашли на него деньги», — приводит слова Балахнина портал «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно «Спартак» отказался от покупки Глебова, так как не захотел платить «Ростову» запрашиваемые 10+1 млн евро.