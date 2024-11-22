Писарев назвал футболиста сборной России, способного играть в «Ювентусе»

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев поделился мнением о защитнике «Ростова» и национальной команды Максиме Осипенко. Игрок сделал дубль в недавней товарищеской встрече против Сирии.

«Осипенко - готовый игрок для «Ювентуса». Он играет как современный центральный защитник. Это то, что Мотта делает в «Ювентусе» и то, куда движется футбол», - сказал специалист в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний защитник сыграл 15 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «жёлто-синими» рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферный ценник – пять миллионов евро.