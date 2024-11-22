Дьяков: «ЦСКА не претендент на высокие места в РПЛ»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мыслями насчет поединка между ЦСКА и «Ростовом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА - фаворит, но команда по сей день ищет свою игру. Не претендент ЦСКА на высокие места. ЦСКА будет в районе пятого места, а «Ростов» закончит чуть выше, чем зона стыков», - приводятся слова Дьякова на страницах Metaratings.ru.

Матч ЦСКА против «Ростова» состоится на столичном стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 23 ноября. Начало встречи запланировано в 14:15 по московскому времени. Москвичи сейчас занимают шестое место в турнирной таблице, а гости располагаются на восьмой строчке.