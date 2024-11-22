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«Спартак» – «Локомотив»: кто победит, покажет ли «Матч ТВ»

22 Ноября 2024 • 13:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.65 2 2.90
23.11 18:00

В субботу, 23 ноября, в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу встретятся два московских коллектива, «Спартак» и «Локомотив». Матч начнётся в 18:00 по московскому времени.

Федеральный общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет этот футбольный поединок в прямом эфире. Старт трансляции запланирован на 17:30 мск. Прямая трансляция матча «Спартак» – «Локомотив» состоится и на нашем спортивном канале.

По мнению экспертов букмекерских контор в центральном матче 16-го тура РПЛ «Спартак» одержит победу с вероятностью в 41,3%, «Локомотив» добьётся победы с вероятностью в 32,7%, а вот ничейный исход оценён в 26%.   

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