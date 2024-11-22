Силкин: «Динамо» может споткнуться в матче с «Факелом»

Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился мнением о предстоящем поединке между московским «Динамо» и воронежским «Факелом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Факелом» - соперник очень крепкий, умеет навязать борьбу, сыграть в обороне. «Динамо» может как споткнуться, так и на кураже забить несколько мячей и уверенно победить», - передает слова специалиста издание «Известия».

Матч «Факела» против «Динамо» состоится в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе в Воронеже 24 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени. После первого круга хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а столичный коллектив находится на четвертой строчке.