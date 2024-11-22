Непомнящий рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Локомотив»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнением о встрече «Спартака» и «Локомотива» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.
«Спартак» - непредсказуемая команда. У них атака лучше обороны - может быть, это поможет в матче с «Локомотивом». Я не вижу фаворита в этом матче. Игра на три результата», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
Матч «Спартака» и «Локомотива» состоится в субботу, 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В преддверии московского дерби «красно-белые» располагаются на пятой строчке в таблице, а «железнодорожники» занимают третью позицию.
Бан пользователя