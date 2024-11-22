Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать

Российский специалист Валерий Карпин, ныне занимающий пост наставника «Ростова» и национальной команды, заявил о готовности возглавить английский «Манчестер Юнайтед», повторив свои слова 10-летней давности.
«Сейчас тем более готов! Как тогда российскому тренеру попасть в такой клуб, как «МЮ»? Без понятия, у меня нет понимания», - передает слова тренера «РБ Спорт».
Напомним, что недавно в «Манчестер Юнайтед» произошла смена главного тренера. Вместо нидерландца Эрика тен Хага манкунианцев будет тренировать португальский специалист Рубен Аморим. «Красные дьяволы» сейчас занимают 13-е место в таблице АПЛ.
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