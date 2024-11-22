Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев в разговоре с журналистами высказался насчет возможного завершения игровой карьеры.

«У меня есть полтора года. Что будет дальше - не знаю. Когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 - тот возраст, когда ты, по большому счету, должен сказать: «Все», - приводятся слова голкипера на страницах Sport24.

Напомним, что Акинфеев всю карьеру провел в «армейском» клубе. Срок действующего трудового договора между ЦСКА и вратарем истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Акинфеев провел 15 матчей, в которых пропустил десять мячей.