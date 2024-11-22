Боселли: «Пари НН» хочет улучшить свои результаты»

Уругвайский форвард «Пари НН» Хуан Боселли поделился мыслями относительно перспектив своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Хотим выкладываться по максимуму, набирать очки, чтобы занимать хорошее место. Мы хотим улучшить свои результаты. Наше положение в большей степени зависит от нас, чем от других», - передает слова нападающего «Чемпионат».
После 15 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 15 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «Пари НН» на домашнем поле встретится с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет 24 ноября и начнется в 19:00 мск.
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