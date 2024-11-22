Канчельскис: «Если у Батракова будет предложение из Европы, то надо бежать в самолёт»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался насчет возможного трансфера полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в Европу.
«Если будет хорошее продолжение из Италии, Франции, Англии или Германии, то ему надо сразу бежать, садиться на самолёт и лететь туда. Но сейчас особых предложений может и не быть», - передает слова эксперта «Советский Спорт».
После первого круга Российской премьер-лиги Батраков является лучшим бомбардиром. На счету 19-летнего полузащитника десять забитых мячей в 14 встречах. Кроме того, хавбек отметился шестью голевыми передачами.
По итогам 15 туров чемпионата страны «Локо» занимает третье место в турнирной таблице.
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