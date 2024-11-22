Смородская: «У «Спартака» туманный тренер, непонятный»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о грядущем столичном дерби между «железнодорожниками» и «Спартаком» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Локомотив» навяжет «Спартаку» борьбу. «Локо» без сомнений фаворит. Не понимаю, что из себя сейчас представляет «Спартак». Какой-то туманный тренер у них, непонятный для меня», - передает слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Поединок между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в субботу, 23 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало противостояния запланировано в 18:00 по московскому времени. В преддверии дерби «красно-белые» занимают пятое место в таблице, а гости находятся на третьей позиции.