Камоцци не верит, что Зиньковский смог бы заиграть в Серии А

Итальянский функционер Франко Камоцци не верит, что полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский смог бы заиграть в Серии А.

«В итальянскую Серию А Зиньковскому ещё рано, а в Серию Б его переход невозможен из-за лимитных факторов», - цитирует Камоцци Metaratings.

В последние дни в СМИ неоднократно появлялась информация, что «Спартак» не рассчитывает на Зиньковского.

28-летний россиянин принял участие в семи матчах «красно-белых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Контракт Зиньковского с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.