Карпин назвал лучшего тренера в России

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим тренером в стране.

«Семак - лучший. Если я назову кого-то другого, то люди скажут: «Семак же выиграл шесть раз подряд чемпионат». Значит, он лучший, отталкиваясь от результата», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Семак занимает пост главного тренера петербургского клуба с мая 2018 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» занимают второе место после первого круга. «Зенит» набрал 36 баллов и отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Ближайший матч питерцы проведут против «Оренбурга» на выезде.