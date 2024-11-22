Эдуард Мор дал прогноз на дерби «Спартак» - «Локомотив»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мыслями касательно предстоящего поединка 16-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«В обороне «Спартака» будет играть пара Дуарте - Абена. Учитывая атакующий потенциал «Локомотива», за «Спартак» тревожно. Я жду голевой матч. Не вижу здесь фаворита», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Локомотива» состоится в субботу, 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В преддверии столичного дерби «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на третьей позиции.