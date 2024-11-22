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Глебов: «В «Ростове» всё в порядке»

22 Ноября 2024 • 12:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.75 X 3.75 2 4.70
23.11 14:15

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал об атмосфере в команде на фоне не самых лучших результатов.

«В «Ростове» всё в порядке. Ничего критичного не происходит в команде. Мы понимаем, за счёт чего мы можем набирать очки и подниматься в таблице», - цитирует Глебова Metaratings.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а отставание от идущего шестым ЦСКА составляет 10 зачётных баллов. Подопечные Валерия Карпина выиграли лишь один матч из последних восьми в чемпионате России. В ближайшем туре команда Глебова сыграет с московским ЦСКА, встреча состоится в субботу, 23 ноября.

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Ростов Данил Глебов

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