Бубнов назвал счёт матча ЦСКА - «Ростов»

Бывший защитник столичного «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поединке между ЦСКА и «Ростовом» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«1:1. «Армейцы» проведут игру без Роши, что будет потерей для них. У «Ростова» же нет проблем с составом. У ЦСКА наметился определённый спад. «Красно-синие» особо не впечатляют», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч ЦСКА – «Ростов» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 23 ноября. Начало поединка запланировано в 14:15 по московскому времени. После 15 матчей «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, а гости располагаются на восьмой строчке.