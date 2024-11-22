Бубнов сделал прогноз на матч «Оренбург» - «Зенит»

Петербургский «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» в 16-м туре Российской премьер-лиги. Об этом поединке поделился мыслями бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«0:2. Единственной проблемой для «Зенита» в этом противостоянии может стать раннее время начала игры. «Зенит» может побеждать на классе, нужно лишь сыграть надёжно в обороне», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Оренбурга» и «Зенита» состоится в субботу, 23 ноября, начало запланировано в 14:15 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» находятся на второй строчке.