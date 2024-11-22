Бубнов назвал точный счёт матча «Рубин» - «Акрон»

В стартовом матче 16-го тура Премьер-лиги казанский «Рубин» на домашнем стадионе встретится с тольяттинским «Акроном». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. Казанская команда находится в середине таблицы. Клуб не испытывает давления, тем более играет дома. «Рубин» по составу сильнее, поэтому не должен испытать особых проблем», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Рубина» и «Акрона» состоится на стадионе в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка казанская команда занимает седьмое место в таблице, а гости находятся на девятой позиции.