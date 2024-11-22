Газзаев ответил, поборется ли «Локомотив» за чемпионство

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о шансах столичного «Локомотива» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.
«Молодежь «Локомотива» растет, я вижу ее прогресс. Так что я не скидываю «Локомотив» со счетов в чемпионской гонке, команда заслуженно набирает свои очки», - передает слова наставника Metaratings.ru.
После 15 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла. Следующий матч «Локомотив» сыграет на выезде против «Спартака». Дерби пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 23 ноября.
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