Форвард «Пари НН» Боселли высказался о работе Ганчаренко

Форвард «Пари НН» Хуан Боселли поведал о том, как меняется команда под руководством белорусского специалиста Виктора Ганчаренко, сменившего у руля Сашу Илича.
«Мы хорошо понимаем идею тренера. Понемногу усваиваем, что он хочет видеть от нас, на теориях, в тренировочном процессе. Совсем скоро мы начнём понимать его стратегию на все 100%», - передает слова уругвайского нападающего «Чемпионат».
После 15 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 15 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Ганчаренко на домашнем стадионе примут махачкалинское «Динамо». Игра пройдет 24 ноября.
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