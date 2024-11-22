Форвард «Пари НН» Боселли высказался о работе Ганчаренко

«Мы хорошо понимаем идею тренера. Понемногу усваиваем, что он хочет видеть от нас, на теориях, в тренировочном процессе. Совсем скоро мы начнём понимать его стратегию на все 100%», - передает слова уругвайского нападающего «Чемпионат».