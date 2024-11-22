«Локомотив» станет донором «Зенита»: кто из россиян мог бы усилить чемпиона России

Перед стартом нового сезона «Зенит» усилился качественными российскими футболистами, чего уже давно не случалось. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто ещё из россиян мог бы оказаться в Санкт-Петербурге предстоящей зимой.

Алексей Батраков («Локомотив», атакующий полузащитник, 19 лет)

Главное открытие текущего сезона Российской премьер-лиги. В 19 лет футболист показывает невероятную игру. Кажется, что у него просто нет слабых качеств, но, как известно, не стоит забегать вперёд. Однако, глядя на Батракова, язык не поворачивается сказать, что он может как-то зазвездиться. Такой игрок точно усилил бы «Зенит», вот только где его использовать – вопрос. Без трансферов на выход вряд ли возможно подписание Батракова, но вот Клаудиньо уже не первый год собирается вернуться на родину, а молодой россиянин стал бы идеальной заменой немотивированному бразильцу.

Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала, центральный защитник, 23 года)

Ещё один футболист, которого российский зритель узнал только в этом сезоне. Нельзя сказать, что он делает что-то выдающееся, но в самоотдаче немногие могут сравниться с ним. Пальцев точно заслужил свой вызов в сборную России, но мы говорим лишь о текущей ситуации. В стране беда с центральными защитниками, поэтому если был бы выбор, то не факт, что Пальцев вызывался бы в национальную команду. Так как среди россиян тяжело найти хорошего защитника, то Пальцев пригодился бы «Зениту» в качестве игрока ротации.

Сергей Пиняев («Локомотив», левый вингер, 20 лет)

Не так давно Пиняев считался главным талантом своего поколения, но успехи Батракова немного сдвинули Сергея на второй план. Возможно, он попал не в свою команду, или недорабатывает на тренировках, или же есть другие причины, по которым Пиняев никак не может сделать следующий шаг. Конечно, в этом сезоне он стал более ярок, но даже сейчас не всегда попадает в состав «Локомотива». Переход в «Зенит» может поспособствовать прогрессу молодой звёздочки, в качестве примера можно взять успешную игру Максима Глушенкова после переезда из Москвы в Питер.

Антон Зиньковский («Спартак», левый вингер, 28 лет)

Позиция левого вингера является, наверное, самой проблемной в «Зените». Так почему бы не рассмотреть покупку Зиньковского, который не пригодился новому главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу. В своё время Андрей Аршавин очень тепло высказывался о Зиньковском, да и покупка этого игрока обойдётся куда дешевле, чем трансфер перспективного Пиняева.

Помимо вышеперечисленных вариантов, можно было бы поговорить о Максиме Осипенко, Даниле Глебове или, к примеру, Иване Облякове. Все они также способны усилить «Зенит», но только в случае ухода кого-то из легионеров, ведь вряд ли Сергей Семак поставит в основу Глебова при здоровом Барриосе.

Дмитрий Миляев