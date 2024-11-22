Форвард «Пари НН» высказался о матче России и Уругвая

Легионер «Пари НН» Хуан Боселли поделился мнением касательно потенциального контрольного поединка между сборными России и Уругвая. Встреча может состояться в следующем году.
«Думаю, будет отличный матч. Обе команды обладают хорошими футболистами», - передает слова уругвайского нападающего «Чемпионат».
Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли две товарищеские встречи у себя дома. Российская сборная одержала разгромные победы над командами Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
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