«Динамо» обратилось к Овечкину

Московское «Динамо» поддержало звездного российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, получившего травму.

«К сожалению, Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома малоберцовой кости. Ты вернёшься сильнее, Ови! Верим в тебя», - говорится в социальных сетях «бело-голубых».

После 15 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 30 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В ближайшем матче чемпионата страны «бело-голубые» на выезде встретятся в воронежским «Факелом». Игра пройдет в воскресенье, 24 ноября.