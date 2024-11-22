«Динамо» обратилось к Овечкину

Московское «Динамо» поддержало звездного российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, получившего травму.
«К сожалению, Александр Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома малоберцовой кости. Ты вернёшься сильнее, Ови! Верим в тебя», - говорится в социальных сетях «бело-голубых».
После 15 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 30 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В ближайшем матче чемпионата страны «бело-голубые» на выезде встретятся в воронежским «Факелом». Игра пройдет в воскресенье, 24 ноября.
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