Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не продолжил карьеру в Европе.
«Я не то чтобы что-то не люблю в Европе. Просто, как уже говорил миллиард раз, по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА», - передает слова вратаря Sport24.
Стоит отметить, что вратарь всю игровую карьеру провел в «армейском» коллективе. Цвета ЦСКА он защищает с 2003 года. Срок действующего контракта Акинфеева с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Его трансферная стоимость составляет один миллион евро.
В текущем сезоне РПЛ 38-летний вратарь сыграл 15 матчей, в которых пропустил десять мячей.
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