Карпин ответил, держит ли обиду на Дзюбу

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, обижается ли он на форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу. Между тренером и игроком был конфликт в «Спартаке».

«Если бы у меня были обиды, я бы с ним не разговаривал и не включал в расширенный состав. Я могу обижаться на тренера, на президента клуба. Но точно не на игрока», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Дзюба не сыграл ни одного поединка за национальную команду после назначения Валерия Карпина. В ноябре сборная России провела спарринги против Брунея и Сирии. Подопечные Карпина разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).