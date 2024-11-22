Тюкавин хочет сыграть против Бразилии в 2025 году

Центрфорвард московского «Динамо» Константин Тюкавин подвел итоги года для национальной команды России.
«Запомнился матч с Сербией, хороший был. Ещё гол мой дебютный в игре с белорусами. Мы весь год на ноль провели, так что всё хорошо. В 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией», - передает слова нападающего «Чемпионат».
Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на стадионе в Волгограде крупно победили команду Сирии со счетом 4:0. В предыдущей игре россияне одолели Бруней – 11:0.
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