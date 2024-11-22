Тюкавин хочет сыграть против Бразилии в 2025 году

«Запомнился матч с Сербией, хороший был. Ещё гол мой дебютный в игре с белорусами. Мы весь год на ноль провели, так что всё хорошо. В 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией», - передает слова нападающего «Чемпионат».