Форвард «Пари НН» Боселли вспомнил о переезде в Россию

Форвард «Пари НН» Хуан Боселли высказался о своем переезде в Российскую премьер-лигу.

«Нет, я знал что-то о России. Плюс Карраскаль играл тут. Я спрашивал его о стране, о жизни здесь. Я не слишком много слышал о стране, но знал, что всё будет хорошо», - передает слова уругвайского нападающего «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Боселли принял участие в 14 поединках. 25-летний форвард записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

После 15 туров чемпионата страны нижегородская команда набрала 15 баллов и занимает десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.