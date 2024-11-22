Григорян высказал мнение о дерби «Спартака» и «Локомотива»

Футбольный специалист Александр Григорян поделился мыслями относительно предстоящего товарищеского поединка между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Нет в этом матче фаворита, потому что Станкович исправился. Он не вернётся к своим ошибкам. И «Спартак» хороший, и «Локомотив» хороший, поэтому здесь нет фаворита», - высказал мнение тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартака» и «Локомотива» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 23 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на третьей строчке.