«Спартак» сообщил новость по Бабичу перед дерби с «Локомотивом»

Московский «Спартак» провел тренировочное занятие в преддверии столичного дерби против «Локомотива».

Как информирует пресс-служба «красно-белых», участие в занятии принимал сербский центральный защитник Срджан Бабич, работавший с ограничениями. Напомним, что футболист получил повреждение в время вызова в сборную Сербии.

В текущем сезоне Срджан принял участие в 16 поединках «народной команды», отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Дерби «Спартака» и «Локомотива» пройдет в субботу, 23 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало запланировано в 18:00 по мск.