Гладилин оценил шансы «Спартака» обыграть «Локомотив»

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о грядущем поединке между «народной командой» и столичным «Локомотивом» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Команды равны по силам, был перерыв, малая часть игроков была в сборной, а остальные готовились. Шансы равны, тут любой результат может быть. Нет явного фаворита», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.

Поединок состоится на стадионе «Лукойл Арена» 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени. По итогам первого круга «Спартак» набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» с 34 баллами находится на третьей строчке.