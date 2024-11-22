Тарханов высказался о матче ЦСКА против «Ростова»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем поединке между московским ЦСКА и «Ростовом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Ростов» может просто не дать играть ЦСКА. Скорее всего, так и будет игра развиваться. «Армейцы» будут атаковать, а гости обороняться и надеяться на контратаки», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

ЦСКА примет «Ростов» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

По итогам первого круга чемпионата России «армейцы» набрали 27 баллов и занимают шестую строчку в таблице. Подопечные Валерия Карпина (17) находятся на восьмом месте.