Тукманов: «Будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд»

Экс-гендиректор Российского футбольного союза Александр Тукманов в беседе с журналистами высказался о возможном расширении Премьер-лиги до 20 участников.

«Будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд. Не исключаю такой вариант. Международных матчей мало, поэтому можно внутренним чемпионатом это компенсировать», - передает слова Тукманова Legalbet.

Напомним, что в настоящий момент в РПЛ выступают 16 команд. После первого круга лидером является «Краснодар», набравший 37 баллов. На втором месте располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московский «Локомотив». Далее следуют столичные «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.