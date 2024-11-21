Мостовой объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом игры с «Локомотивом»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой рассказал, почему он считает «Спартак» фаворитом грядущего московского дерби против «Локомотива».

«55 на 45 в пользу «Спартака». С учетом, что на домашней арене играют. Плюс та игра, которую они совсем недавно бездарно проиграли «Локомотиву». Они должны как‑то это помнить и настраиваться. А состав у «Спартака» не хуже», - говорит Мостовой для Vprognoze.ru.

«Спартак» и «Локомотив» сойдутся 23 ноября, это грядущая суббота. «Локо» идёт на третьем месте с 34 баллами, «красно-белые» пониже – на пятой строчке, 28 очков.