Наумов: «Воробьёв и Сулейманов – не игроки старта для «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов полагает, что острие атаки – это слабое место сегодняшних «железнодорожников».

«Воробьёв или Сулейманов? Никто! Оба – не игроки старта «Локомотива». Им нужен острый, забивной форвард. К сожалению, Воробьёв нестабилен, как и в «Оренбурге». У Сулейманова то же самое», - рассуждает Наумов для Legalbet.

Напомним, что в грядущую субботу «Локо» предстоит сыграть в гостях против «Спартака». В турнирной таблице РПЛ у команды Михаила Галактионова третье место и 34 набранных балла по итогу прошедшего первого круга.