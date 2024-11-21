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Наумов: «Воробьёв и Сулейманов – не игроки старта для «Локомотива»

21 Ноября 2024 • 22:18 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов полагает, что острие атаки – это слабое место сегодняшних «железнодорожников».

«Воробьёв или Сулейманов? Никто! Оба – не игроки старта «Локомотива». Им нужен острый, забивной форвард. К сожалению, Воробьёв нестабилен, как и в «Оренбурге». У Сулейманова то же самое», - рассуждает Наумов для Legalbet.

Напомним, что в грядущую субботу «Локо» предстоит сыграть в гостях против «Спартака». В турнирной таблице РПЛ у команды Михаила Галактионова третье место и 34 набранных балла по итогу прошедшего первого круга.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Дмитрий Воробьёв Тимур Сулейманов ещё теги
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