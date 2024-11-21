«Что ещё нужно?» Акинфеев высказался о судействе в РПЛ

Опытный страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, нравится ли ему судейство в российском футболе.

«Главное, чтобы команда выигрывала. А как судят – вопрос второй или даже третий. Не хочу лезть в судейство и что-то обсуждать. У них сейчас есть всё – телевизоры, повторы, 16 помощников, 600 камер (улыбается). Что ещё нужно?» - цитирует Акинфеева Sport24.

ЦСКА после первого круга располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марко Николича отстаёт на десять очков (27 против 37).

В субботу, 23 ноября, ЦСКА проведёт домашний матч чемпионата России против «Крыльев Советов». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.