Нобоа: «Было бы интересно, если бы в РПЛ сменился чемпион»

Бывший эквадорский полузащитник чемпионата России Кристиан Нобоа порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Её на данный момент ведут «Краснодар», «Зенит» и московский «Локомотив».

«Краснодар», главный конкурент «Зенита», — сильная команда, однако в конце часто случаются какие-то проблемы. Мне было бы интересно, если бы чемпион сменился. Сыграна только половина чемпионата, посмотрим, чего ожидать», - делится Нобоа для «Чемпионата».

В рамках 16 тура «Зенит» сыграет в гостях против «Оренбурга», «Краснодар» будет гостить у «Химок», а «Локо» - у московского «Спартака».