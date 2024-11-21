Павлюченко прокомментировал кадровые проблемы «Спартака» перед дерби

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко высказался о кадровых проблемах команды перед дерби против «Локомотива».

Как известно, матч чемпионата России с «Локомотивом» пропустят Никита Чернов и Руслан Литвинов. Также не сыграть в дерби может Срджан Бабич.

«В принципе, отсутствовать будут футболисты основного состава, которые постоянно играют. Но, может быть, выход игроков, которые заменят отсутствующих футболистов пойдёт на пользу. Кто его знает? Сейчас говорить, что выбыл кто-то, и тяжело будет их заменить, наверное, нельзя», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» после первого круга располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 34 очками. «Спартак», в свою очередь, идёт пятым с 28 зачётными баллами в кармане.

Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» стартует 23 ноября в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.