Павлюченко дал прогноз на счёт матча «Спартак» - «Локомотив»

В центральном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Локомотив». Своим прогнозом на эту игру поделился известный в прошлом футболист Роман Павлюченко.

По словам Павлюченко, такого счёта, как в первом круге (победа «Локомотива» 3:1), не будет. Экс-игрок сборной России считает команды примерно равными.

«Для меня обе команды – равны. Сколько помню матчей, всегда были результативными. Поэтому, моё мнение – будет боевая ничья 2:2 или 3:3. Потому что команды любят атаковать, и есть кому забивать», - цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» стартует 23 ноября в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.