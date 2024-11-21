Глеб: «Спартаку» тяжело бороться за тройку из-за конкуренции в РПЛ»

Известный в прошлом футболист Александр Глеб высказался о «Спартаке». По мнению экс-игрока «Барселоны», команде Деяна Станковича будет сложно бороться за медали российского чемпионата.

«Конечно, «Спартаку» тяжело конкурировать с «Зенитом». РПЛ – очень конкурентоспособная лига, уровень мастерства футболистов в России очень высок. Так что «Спартаку» тяжело бороться за тройку из-за конкуренции в РПЛ», - цитирует Глеба Metaratings.

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему дерби против «Локомотива» в рамках шестнадцатого тура Премьер-лиги. Команды сыграют в субботу, 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После первого круга «Спартак» занимает в турнирной таблице российского чемпионата пятое место.