Заболотный признан лучшим игроком РПЛ по выигранным единоборствам

Форвард «Химок» Антон Заболотный статистикой признан лучшим игроком первого круга Российской премьер-лиги по числу выигранных единоборств. Их у него набралось 202, делится «Рустат». Заболотный провёл на поле 1 435 минут.

На втором месте разместился Умар Сако, у футболиста «Ростова» - 199 выигранных единоборств. Тройку лучших по показателю замкнул вновь игрок дончан Максим Осипенко, у него набралось 187 успешных единоборств.

Пятёрку лучших замкнули Виллиан Роша из ЦСКА, 165 единоборств. И Родриго Эсковаль из тольяттинского «Акрона» - 161 единоборство.

Лучший клуб РПЛ по выигранным единоборствам идёт в зоне вылета