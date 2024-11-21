Гурцкая: «Локомотив» снова победит «Спартак»

Футбольный обозреватель Тимур Гурцкая поделился комментарием от предстоящего столичного дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

Специалист признался, что ему непросто сделать прогноз, так как многие футболисты были задействованы в сборных, а у «Спартака» еще и несколько травмированных игроков.

— Мы помним, что в первом круге «железнодорожники» обыграли «красно-белых» со счетом 3:1. Думаю, что в этот раз «Локомотив» тоже победит, но менее крупно — 2:1, — приводит слова Гурцкая «Спорт-Экспресс».

Начало матча 16-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Локомотив» состоится в субботу, 23 ноября. Старт поединка запланирован на 18:00 по московскому времени.