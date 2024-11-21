Кирьяков: «Спартак» не дотягивает до борьбы с «Зенитом»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о «Спартаке». По мнению Кирьякова, «красно-белые» сейчас не способны конкурировать с «Зенитом» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги.

«Пока непонятно, что из себя представляет «Спартак» в этом сезоне и может ли он включиться в борьбу. Все ждут, когда команда начнёт бороться за чемпионство, но пока «красно-белые» не дотягивают до борьбы с «Зенитом», - цитирует Кирьякова Metaratings.

«Спартак» после первого круга занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От первого «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на девять очков.

Отметим, что «Спартак» в последний раз выигрывал чемпионат России в сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры.