Лучший клуб РПЛ по выигранным единоборствам идёт в зоне вылета

Лучший клуб текущего сезона Российской премьер-лиги по числу выигранных единоборств идёт лишь в зоне вылета на 15-м месте. Это грозненский «Ахмат», делится «Рустат».

Так, по информации статистиков, игроки «Ахмата» в 15 матчах первого выиграли 1 366 единоборств. Чуть отстал «Ростов», у дончан 1 358. На третьем месте разместилось махачкалинское «Динамо» - 1 343. Замыкают первую пятёрку лучших «Факел», 1 289 и 1 259 единоборств.

Худшие клубы по показателю – «Зенит», 1 123 единоборства. ЦСКА, 1 122 единоборства и «Крылья Советов» – 1 097 единоборств.

Лидер турнирной таблицы в лице «Краснодара» идёт на седьмом месте, 1 218.